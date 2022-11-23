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Сегодня, 09:35

Грузинский боец Долидзе подерется с Херманссоном на турнире UFC в декабре

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе станет соперником шведа Джека Херманссона на турнире UFC Fight Night 3 декабря.

Как сообщает ESPN, Долидзе выйдет на коротком уведомлении после того, как Дерек Брансон снялся с боя из-за травмы.

Долидзе выиграл три последних поединка в UFC, Херманссон в последнем бою одолел Криса Кертиса. Турнир UFC 3 декабря возглавят Кевин Холланд и Стивен Томпсон, в со-главном поединке выступят Тай Туйваса и Сергей Павлович.

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