Уиттакер считает, что в реванше Чимаев проиграет Бернсу

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (23-6) считает, что в бою с Гилбертом Бернсом (20-5) Хамзату Чимаеву (11-0) помог тот фактор, что он за свою карьеру не пропускал тяжелых ударов по голове.

«Думаю, что Хамзату сыграло на руку то, что за свою карьеру он толком не получал по голове, — сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio. — Мне кажется, если Хамзат проведет много боев против настоящих убийц, а затем через пять лет вновь встретится с Бернсом, он проиграет. В поединке с Бернсом Хамзат пропустил несколько жестких ударов, а Гилберт умеет отключать соперников».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.