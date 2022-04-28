«Расслабься, пока кто-нибудь не пострадал». Сауль Альварес и Усман устроили словесную перепалку в Twitter

Менеджер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз ответил на сообщение абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1), который написал, что вообще не знает, кто такой Абдель-Азиз.

«Ты знаешь, кто я, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Знаешь, в чем разница между тобой и Камару Усманом? Ты уклоняешься от боя с Геннадием Головкиным вот уже два года, в то время как Камару дерется со всеми, кого ему дают UFC. Я очень добр к тебе сейчас, потому идет Рамадан».

Затем к диалогу подключился сам Усман. «Расслабься... пока кто-нибудь не пострадал», — написал американец нигерийского происхождения в Twitter. «Я согласен с тобой, потому что не я буду пострадавшим», — ответил ему Альварес.

«В клетке или в ринге, мне без разницы. Как ты на это смотришь?» — написал Усман, на что мексиканский боксер спросил: «Ты бросаешь мне вызовы, так? Ты хочешь, чтобы тебе хорошо заплатили, так? Просто встань в очередь, пока я укрепляю свое наследие».

«Хватит этих разговоров... Ты не готов к войне с реальным воином. Я услышал тебя! Удачи, чемпион», — резюмировал Усман.

Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.