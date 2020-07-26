Уиттакер победил Тилла решением судей в главном бою UFC Fight Night

Австралиец Роберт Уиттакер победил британца Даррена Тилла единогласным решением судей на UFC Fight Night — 48-47, 48-47, 48-47. Турнир прошел на Бойцовском острове в ОАЭ, встреча состоялась в среднем весе.

У 27-летнего британца 18 побед, 3 поражения и 1 ничейный результат. В сентябре 2018 года в поединке за титул он проиграл Тайрону Вудли.

У 29-летнего Уиттакера 22 победы и 5 поражений. В сентябре прошлого года на UFC 243 он потерял чемпионский титул в бою с Исраэлем Адесаньей.