Угадай, как закончится бой между Хабибом и Порье

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби пройдет бой за титул чемпиона UFC в легком весе между временным чемпионом Дастином Порье и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Ожидается, что бойцы выйдут в октагон в районе 23.00.

Нурмагомедов — однозначный фаворит поединка, даже несмотря на то, что Порье находится в прекрасной форме. Хабиб — один из немногих бойцов UFC, кто никогда не проигрывал. Статистика выступлений дагестанца — 27 побед, 0 поражений, американца — 25 побед, 5 поражений. Подтверждают это и котировки букмекеров — коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55. А как считаете вы?