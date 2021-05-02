UFC Vegas 25: видеообзор боев турнира в Лас-Вегасе

2 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 25.

В предварительном карде бразилец Фелипе Коларес выиграл у американца Люка Сандерса единогласным решением судей в наилегчайшем весе.

Также в этой части программы американец Ти Джей Браун победил гавайца Кая Камаку раздельным решением судей в бою в полулегком весе.

В основном карде в полулегком весе грузин Гога Чикадзе нокаутировал американца Каба Суонсона.

В поединке в полутяжелом весе между молдаванином Ионом Куцелабой и американцем Джастином Джейкоби была зафиксирована ничья.

В главном бою турнира чех Иржи Прохазка нокаутировал американца Доминика Рейеса в полутяжелом весе.