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UFC Vegas 25: видеообзор боев турнира в Лас-Вегасе

09:58
Ти Джей Браун (слева) и Кай Камака. Фото MMAJunkie
Ти Джей Браун (слева) и Кай Камака. Фото MMAJunkie
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2 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 25.

В предварительном карде бразилец Фелипе Коларес выиграл у американца Люка Сандерса единогласным решением судей в наилегчайшем весе.

Также в этой части программы американец Ти Джей Браун победил гавайца Кая Камаку раздельным решением судей в бою в полулегком весе.

В основном карде в полулегком весе грузин Гога Чикадзе нокаутировал американца Каба Суонсона.

В поединке в полутяжелом весе между молдаванином Ионом Куцелабой и американцем Джастином Джейкоби была зафиксирована ничья.

В главном бою турнира чех Иржи Прохазка нокаутировал американца Доминика Рейеса в полутяжелом весе.

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