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UFC уволит Тайрона Вудли

04:06
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Американский боец Тайрон Вудли был удален из рейтинга UFC, сообщает BJ Penn. В марте американец проиграл бразильцу Висенте Луке на UFC 260.

То поражение стало для него четвертым подряд. Ожидается, что вскоре UFC объявит об увольнении Вудли из промоушена.

Напомним, недавно UFC удалил Джуниора душ Сантуша и Алистера Оверима из рейтинга, а вскоре после этого уволила бойцов.

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