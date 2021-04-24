UFC уволит Тайрона Вудли

Американский боец Тайрон Вудли был удален из рейтинга UFC, сообщает BJ Penn. В марте американец проиграл бразильцу Висенте Луке на UFC 260.

То поражение стало для него четвертым подряд. Ожидается, что вскоре UFC объявит об увольнении Вудли из промоушена.

Tyron Woodley no longer appears in the updated UFC welterweight rankingshttps://t.co/DHwlzzU2SO pic.twitter.com/8uPYG2OfMi — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) April 23, 2021

Напомним, недавно UFC удалил Джуниора душ Сантуша и Алистера Оверима из рейтинга, а вскоре после этого уволила бойцов.