UFC отменил два поединка в Вегасе из-за коронавируса у бойцов

UFC на официальном сайте объявил об отмене двух поединков UFC Вегас 9.

Не состоятся бои Тиагу Мойзеса против Джалина Тернера и Маркоса Рожериу Де Лимы с Александром Романовым. Сообщается, что у двух бойцов положительный тест на коронавирус.

Также вместо Кевина Нейтивидеда в поединке с Брайаном Келлехером сразится новичок UFC Рэй Родригес. О причинах замены не сообщается.

Турнир UFC Вегас 9 пройдет в ночь с 5 на 6 сентября. Главным поединком станет бой Алистара Оверима и Аугусто Сакаи.

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