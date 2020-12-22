UFC определил лучшие нокауты 2020 года. Видео

UFC назвал претендентов на победу в номинации «Лучший нокаут 2020 года».

В четверку вошли:

Коди Гарбрандт, который 6 июня на UFC 250 во втором раунде нокаутировал Рафаэля Ассунсао.

Хоакин Бакли, 10 октября на UFC Fight Night 179 вертушкой нокаутировавший Импу Касанганая.

Калинн Уильямс, который 14 ноября на UFC Fight Night 182 нокаутировал в первом раунде Абдул Разака Альхассана.

Кевин Холланд, 12 декабря на UFC 256 пославший в нокаут Жакаре Соузу.