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Сегодня, 01:03

UFC on ABC 4: Алмейда победил Розенструйка и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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Жаилтон Алмейда.
Фото UFC

В Шарлотте, США, завершился турнир UFC on ABC 4, в главном бою которого Жаилтон Алмейда (19-2) победил Жаирзиньо Розенструйка (13-5) сабмишном в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Жаилтон Алмейда (Бразилия) победил Жаирзиньо Розенструйка (Суринам) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Джонни Уокер (Бразилия) победил Энтони Смита (США) — Единогласное решение судей (29-28, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Айан Гарри (Ирландия) победил Дэниеля Родригеса (США) — TKO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Карлос Ульберг (Австралия) победил Игоря Потерю (Украина) — TKO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Алекс Мороно (США) победил Тима Минса (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Полусредний вес: Мэтт Браун (США) победил Корта Макги (США) — KO, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Карл Уильямс (США) победил Чейза Шермана (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Промежуточный вес: Дуглас Силва ди Андради (Бразилия) победил Коди Стаманна (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Манди Бём (Германия) победила Ким Цзи Йон (Южная Корея) — Раздельное решение судей (27-28, 28-27, 28-27).

Полусредний вес: Брайан Батл (США) победил Гэйба Грина (США) — KO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Тайнара Лисбоа (Бразилия) победила Джессику-Роуз Кларк (Австралия) — Сабмишн, 3-й раунд.

Жаилтон Алмейда
Жаирзиньо Розенструйк
UFC
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