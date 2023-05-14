Алмейда: «Хабиб выигрывал в таком стиле, теперь такой стиль исповедую я»

Бразилец Жаилтон Алмейда прокомментировал победу над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком в главном поединке UFC on ABC 4.

«Хабиб выигрывал в таком стиле, и теперь такой стиль исповедую я. Все говорили, что этот парень самый опасный в дивизионе, что он нокаутирует меня, но он максимум шлепнул меня пару раз.

Он защитился от первого тейкдауна, но я подстроился. А когда я включаю свое давление в партере, никому со мной не управиться. Что дальше? Может быть, турнир в Абу-Даби или в Бразилии, неважно. Я хочу подраться еще с кем-нибудь, кто тяжело бьет, Таем Туйвасой», — сказал Алмейда.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Алмейды сабмишеном в первом раунде. На счету 31-летнего Алмейды 19 побед и два поражения, у 35-летнего Розенструйка 13 побед и пять поражений.

Алмейда провел в UFC пять боев и все выиграл досрочно. В прошлом поединке он победил техническим нокаутом во втором раунде Шамиля Абдурахимова (20-8). Бой состоялся 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.