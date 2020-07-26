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UFC Fight Night: результаты предварительного карда

03:01

На Бойцовском острове в ОАЭ проходит турнир UFC Fight Night. Состоялись поединки предварительного карда.

Бразильский легковес Франсиско Триналдо (25-7) нокаутировал англичанина Джая Герберта (10-2) в третьем раунде.

Английский тяжеловес Том Аспинэлл (8-2) нокаутировал американца Джейка Коллье (11-5) в конце первого раунда.

Канадец Джесси Ронсон (22-10) победил датчанина Николаса Далби (18-4-1) удушающим приемом. Встреча представителей полусреднего веса завершилась в середине первого раунда.

Россиянин Рамазан Эмеев (19-4) единогласным решением судей победил немца Никласа Штольце (12-4) — 30-27, 30-27, 29-28. Встреча прошла в полусреднем весе.

Англичанин Натаниэль Вуд (17-4) единогласным решением судей победил американца Джона Кастанеду (17-5) — 30-27, 30-27, 30-27. Встреча прошла в легчайшем весе.

Россиянин Мовсар Евлоев (13-0) победил англичанина Майка Гранди (12-2) единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28. Встреча прошла в полулегком весе.

Шведка Пэнни Кианзад (14-5) единогласным решением судей победила бразильянку Бэт Коррейю (11-5-1) — 30-27, 30-27, 29-28. Встреча прошла в легчайшем весе.

Канадский тяжеловес Таннер Босер (19-6-1) нокаутировал бразильца Рафаэля Пессоа (10-2) в середине второго раунда.

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