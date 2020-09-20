UFC Fight Night 178. Результаты предварительных боев
Результаты поединков предварительного карда турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США).
Легчайший вес, до 61,2 кг: Тайсон Нэм (США) победил Джерома Риверу (США) — технический нокаут, 2-й раунд, 0:34
Легчайший вес, до 61,2 кг: Андре Юэлл (США) победил Ирвина Риверу (Мексика) — раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28)
Легчайший вес, до 61,2 кг: Рэнди Коста (США) победил Джорни Ньюсона (США) — нокаут (хед-кик), 1-й раунд, 0:41
Полулегкий вес, до 65,8 кг: Деррик Миннер (США) победил Ти Джея Лэрами (Канада) — сабмишен (гильотина), 1-й раунд, 0:52
Легчайший вес, женщины, до 61,2 кг: Джессика-Роуз Кларк (Новая Зеландия) победила Сару Альпар (США) — технический нокаут, 3-й раунд, 4:21
Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Майра Буэно Сильва (Бразилия) победила Мару Ромеро Бореллу (Италия) — сабмишен (армбар), 1-й раунд, 2:29
Полулегкий вес, до 65,8 кг: Деймон Джексон (США) победил Мирсада Бектича (Босния) — сабмишен (гильотина), 3-й раунд, 1:21.
Наилегчайший вес, до 56,7 кг: Давид Дворжак (Чехия) победил Джордан Эспинозу (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27)