UFC Fight Night 163 в Москве: видеообзор боев Забита, Волкова и Абубакара Нурмагомедова

В субботу, 9 ноября, в Москве на «ЦСКА Арене» прошел турнир UFC Fight Night 163.

В главных боях вечера единоборств россияне Забит Магомедшарипов и Александр Волков одержали победы.

В одном из предварительных поединков потерпел поражение Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба.

Полулегкий вес: Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар — победа Забита единогласным решением судей

Тяжелый вес: Александр Волков — Грег Харди — победа Волкова единогласным решением судей

Полусредний вес: Зелим Имадаев — Дэнни Робертс — победа Робертса нокаутом во втором раунде

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев — Далча Лунгиамбула — победа Анкалаева нокаутом в третьем раунде

Средний вес: Роман Копылов — Карл Роберсон — победа Роберсона после сдачи Копылова в третьем раунде

Полусредний вес: Абубакар Нурмагомедов — Давид Завада — победа Завады после «треугольника» в первом раунде

Онлайн турнира UFC Fight Night 163 в Москве