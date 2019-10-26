UFC Fight Night 162: видеообзор главных боев турнира в Сингапуре
20:00
В Сингапуре прошел вечер единоборств UFC Fight Night 162. Представляем видеообзор главных боев турнира. Текст — здесь.
Дэмиан Майя — Бен Аскрен — победа Майи удушающим приемом в третьем раунде
Муслим Салихов — Лауреано Старополи — победа Салихова единогласным решением судей
Рафаэль Физиев — Алекс Уайт — победа Физиева единогласным решением судей
Мовсар Евлоев — Энрике Барцола — победа Евлоева единогласным решением судей
Лома Лукбунми — Александра Албу — победа Лукбунми раздельным решением судей
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