UFC Fight Night 4 октября: расписание боев и трансляция турнира
Вечер единоборств также известен под названием UFC on ESPN 16 или UFC Fight Island 4. В главном бою в легчайшем весе в октагон выйдут американка Холли Холм и мексиканка Ирен Алдана.
В предварительном карде в одном из боев выступит представляющий Францию дагестанец Нассурдин Имавов. Его соперник по поединку в среднем весе — американец Джордан Уилльямс.
UFC Fight Night: расписание и трансляции. UFC Fight Island, Абу-Даби (ОАЭ)
Предварительный кард (начало — 2.30 мск 4 октября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)
Легкий вес, до 70,8 кг: Луиджи Вендрамини (Италия) — Джессин Аяри (Германия)
Легчайший вес, до 61,7 кг: Кейси Кенни (США) — Хеили Алатенг (Китай)
Минимальный вес, до 52,6 кг (женщины): Лома Лукбунми (Таиланд) — Джин Ю Фрей (США)
Средний вес, до 84,4 кг: Джордан Уилльямс (США) — Нассурдин Имавов (Франция)
Полулегкий вес, до 66,2 кг: Чарльз Жорден (Канада) — Джошуа Кулибао (Австралия)
Полусредний вес, до 77,6 кг: Карлос Кондит (США) — Курт Макги (США)
Легчайший вес, до 61,7 кг: Кайлер Филлипс (США) — Камерон Элс (Англия)
Основной кард (начало — 5.30 мск 4 октября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)
Средний вес, до 84,4 кг: Декуан Таунсенд (США) — Душко Тодорович (Сербия)
Легчайший вес, до 61,7 кг (женщины): Жермейн де Рандами (Нидерланды) — Джулианна Пенья (США)
Тяжелый вес, до 120,7 кг: Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Карлос Фелипе (Бразилия)
Легчайший вес, до 61,7 кг (женщины): Холли Холм (США) — Ирен Алдана (Мексика)