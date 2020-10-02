UFC Fight Night 4 октября: расписание боев и трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night Холм vs Алдана пройдет в ночь на воскресенье, 4 октября. Шоу примет Бойцовский остров на Ясе, около города Абу-Даби (ОАЭ).

Вечер единоборств также известен под названием UFC on ESPN 16 или UFC Fight Island 4. В главном бою в легчайшем весе в октагон выйдут американка Холли Холм и мексиканка Ирен Алдана.

В предварительном карде в одном из боев выступит представляющий Францию дагестанец Нассурдин Имавов. Его соперник по поединку в среднем весе — американец Джордан Уилльямс.

UFC Fight Night : расписание и трансляции. UFC Fight Island, Абу-Даби (ОАЭ)

Предварительный кард (начало — 2.30 мск 4 октября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легкий вес, до 70,8 кг: Луиджи Вендрамини (Италия) — Джессин Аяри (Германия)

Легчайший вес, до 61,7 кг: Кейси Кенни (США) — Хеили Алатенг (Китай)

Минимальный вес, до 52,6 кг (женщины): Лома Лукбунми (Таиланд) — Джин Ю Фрей (США)

Средний вес, до 84,4 кг: Джордан Уилльямс (США) — Нассурдин Имавов (Франция)

Полулегкий вес, до 66,2 кг: Чарльз Жорден (Канада) — Джошуа Кулибао (Австралия)

Полусредний вес, до 77,6 кг: Карлос Кондит (США) — Курт Макги (США)

Легчайший вес, до 61,7 кг: Кайлер Филлипс (США) — Камерон Элс (Англия)

Основной кард (начало — 5.30 мск 4 октября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Средний вес, до 84,4 кг: Декуан Таунсенд (США) — Душко Тодорович (Сербия)

Легчайший вес, до 61,7 кг (женщины): Жермейн де Рандами (Нидерланды) — Джулианна Пенья (США)

Тяжелый вес, до 120,7 кг: Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) — Карлос Фелипе (Бразилия)

Легчайший вес, до 61,7 кг (женщины): Холли Холм (США) — Ирен Алдана (Мексика)