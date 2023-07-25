UFC 291, полный кард: все бои турнира
29 июля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291.
Поединки пройдут на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, США.
В главном событии состоится схватка в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи.
В предварительном карде выступит российский боец среднего веса Роман Копылов (рекорд в ММА — 10-2), он проведет пятый бой в UFC, соперник — бразилец Клаудио Рибейро (11-3).
Расписание боев UFC 291
Предварительный кард
- Стивен Томпсон — Мишель Перейра
- Деррик Льюис — Марком Роджерио де Лима
- Тревин Джайлс — Габриэль Бонфим
- Роман Копылов — Клаудио Рибейро
- Джейк Мэтьюз — Мигель Баеза
- Си Джей Вергара — Винисиус Сальвадор
- Мэтт Семельсбергер — Йохан Лейнесс
- Джоан Калдервуд — Присцила Кашуэйра
Основной кард
- Джастин Гэтжи — Дастин Порье
- Ян Блахович — Алекс Перейра
- Тони Фергюсон — Бобби Грин
- Майкл Кьеза — Кевин Холланд
Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.
Новости