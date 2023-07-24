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Сегодня, 23:30

UFC 291: дата турнира — главные бои и где смотреть трансляцию

Порье и Гэтжи поспорят за пояс BMF на турнире UFC 291
Валентина Глазко
Корреспондент
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Дастин Порье и Джастин Гэтжи.
Фото UFC

Турнир UFC 291 состоится в ночь с 29 на 30 июля по московскому времени. Вечер боев популярного американского промоушена пройдет на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (США).

Начало основного карда — в 5.00 30 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 1.30 мск, а предварительный кард — в 3.00.

В главном событии вечера третий бой в истории проведут Дастин Порье и Джастин Гэтжи (фамилия американца также пишется как Гейджи). Бывшие претенденты на чемпионский титул в легком весе поспорят за пояс BMF (официально утвержденное в лиге звание самого противного бойца).

В со-главном событии шоу пройдет бой в полутяжелом весе Ян Блахович — Алекс Перейра. Перед ними в карде значатся поединки Стивен Томпсон — Мишел Перейра в полусреднем весе и Тони Фергюсон — Бобби Грин в легком весе.

Всего на UFC 291 запланировано 12 боев. На турнире выступит и россиянин Роман Копылов, 32-летний боец выйдет против бразильца Клаудио Рибейро.

Следить за видеотрансляцией всего турнира можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Поединки основного карда в России будут показаны на телеканале «Матч Боец», федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию турнира UFC 291.

UFC
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