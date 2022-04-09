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Сегодня, 11:45

Александр Волкановски — Корейский Зомби: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Волкановски и Корейский Зомби сразятся за титул чемпиона UFC в полулегком весе 10 апреля
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Александр Волкановски и Корейский Зомби провели битву взглядом перед боем.
Фото UFC

В ночь с 9 на 10 апреля в Джексонвилле (США) на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» состоится турнир UFC 273, основной кард которого возглавит титульный поединок в полулегком весе Александр Волкановски (Австралия) — Чон Чхан Сон «Корейский Зомби» (Южная Корея).

Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, старт главного поединка — ориентировочно после 07.00.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Александр Волкановски — Чон Чхан Сон. В прямом эфире все поединки турнира UFC 273 можно посмотреть на UFC Fight Pass. Видеотрансляция также доступна на matchtv.ru.

У 33-летнего Волкановски 23 поединка в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел 1 поражение. Рекорд его 35-летнего оппонента составляет 17 побед, 6 поражений в 23 боях.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн

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