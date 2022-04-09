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Сегодня, 10:35

Йоанна Енджейчик и Чжан Вэйли проведут реванш на UFC 275

Иван Торопцев
Корреспондент
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Йоанна Енджейчик и Чжан Вэйли проведут реванш на турнире UFC 275, сообщает журналист Марк Раймонди со ссылкой на представителя лиги Хантера Кэмпбелла.

Спортсменки достигли устной договоренности о проведении боя на турнире, который состоится в Сингапуре 11 июня.

Енджейчик и Вэйли провели первый бой между собой в марте 2020 года на турнире UFC 248. Тогда китаянка победила раздельным решением судей и защитила титул чемпионки в женском минимальном весе.

В апреле 2021 года Вэйли проиграла американке Роуз Намаюнас и лишилась чемпионского титула.

Йоанна Енджейчик
UFC
ММА
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