UFC 262: результаты поединков предварительного карда

В ночь на 16 мая в Хьюстоне (США) проходит турнир UFC 262.

Результаты предварительного карда турнира:

Женщины, наилегчайший вес. Андреа Ли (США) — Антонина Шевченко (Киргизия) — победа Ли сабмишном во втором раунде;

Средний вес. Джордан Райт (США) — Джейми Пиккетт (США) — победа Райта техническим нокаутом в первом раунде;

Полулегкий вес. Ландо Ванната (США) — Майк Гранди (Англия) — победа Ваннаты раздельним решением судей (29-28, 27-30, 30-27);

Средний вес. Роналду Соуза (Бразилия) — Андре Муниз (Бразилия) — победа Муниз сабмишном в первом раунде.

В главном бою UFC 262 бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер