Антонина Шевченко проиграла сабмишном американке Ли на UFC 262

Антонина Шевченко из Киргизии в поединке UFC 262 в наилегчайшем весе проиграла американке Андреа Ли.

Шевченко уступила во втором раунде после удушающего приема.

На счету представительницы Киргизии Шевченко 9 побед и 3 поражения. У американки Ли — 12 побед и 5 поражений.

UFC 262 проходит в Хьюстоне (США). В главном бою турнира бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.

Видеотрансляция боя Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер