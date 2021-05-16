Антонина Шевченко проиграла сабмишном американке Ли на UFC 262
03:32
Антонина Шевченко из Киргизии в поединке UFC 262 в наилегчайшем весе проиграла американке Андреа Ли.
Шевченко уступила во втором раунде после удушающего приема.
На счету представительницы Киргизии Шевченко 9 побед и 3 поражения. У американки Ли — 12 побед и 5 поражений.
UFC 262 проходит в Хьюстоне (США). В главном бою турнира бразилец Чарльз Оливейра сразится с американцем Майклом Чендлером за титул чемпиона UFC в легком весе, который стал вакантным после завершения карьеры россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало — после 05:00 мск.
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