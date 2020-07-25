UFC 26 июля: расписание боев и прямая трансляция

В ночь на воскресенье, 26 июля, в ОАЭ пройдет новый турнир UFC.

Главный бой турнира UFC Fight Night на Бойцовском острове около Абу-Даби — поединок австралийца Роберта Уиттакера и англичанина Даррена Тилла в среднем весе. Ориентировочное время начала — 6.00 26 июля (время московское).

Основной кард включает семь боев и стартует в 3.00 (по Москве). Его откроет поединок Хамзат Чимаев (Швеция) vs Рис Макки (Северная Ирландия) в полусреднем весе. Третий бой — Пол Крейг (Шотландия) vs Гаджимурат Антигулов (Россия) в полутяжелом весе.

Со-главный бой этого турнира UFC Fight Night — поединок бразильцев Маурисио Руа и Антонио Рожерио Ногейры в полутяжелом весе. Перед ними в октагон выйдут тяжеловесы Фабрисиу Вердум (Бразилия) и Александр Густафссон (Швеция).

Предварительный кард начнется в 0.00 (по Москве). Среди восьми боев значатся поединки Рамазан Эмеев (Россия) — Никлас Штольце (Германия) в полусреднем весе и Мовсар Евлоев (Россия) — Майк Гранди (Англия) в полулегком весе.

Турнир покажет UFC Fight Pass. Также прямая трансляция в прямом эфире будет вестись UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор.

UFC на Бойцовском острове 26 июля: расписание турнира и прямая трансляция боев