UFC 250: результаты предварительного карда

В Лас-Вегасе (США) на арене APEX проходит турнир UFC 250. Из-за пандемии коронавируса зрители не допущены до шоу. Состоялись бои предварительного карда.

Американец Маки Питоло (14-5) во втором раунде техническим нокаутом победил соотечественника Чарльза Бирда (10-8). Бой завершился во втором раунде, он прошел в весовой категории до 83,9 кг.

Американец Коди Стаманн (20-2-1) единогласным решением судей победил соотечественника Брайана Келлехера (21-12) — 30-27, 30-27, 30-27. Бой прошел в весовой категории до 65,8 кг.

Американец Йен Хейниш (15-3) техническим нокаутом победил соотечественника Джеральда Мершарта (30-14). Бой продолжался 74 секунды.

Американец Алекс Касерес (16-12) единогласным решением судей победил соотечественника Чейза Хупера (9-1-1) — 30-27, 30-27, 30-27. Бой прошел в весовой категории до 65,8 кг.

Турнир возглавит бой за титул чемпионки в полулегком весе между бразильянкой Амандой Нуньес и канадкой Фелицией Спенсер.

Нуньес — Спенсер и другие бои UFC 250: расписание и трансляция