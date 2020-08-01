UFC 2 августа: время начала и где смотреть трансляцию

Рано утром 2 августа в Лас-Вегасе пройдет шоу UFC Fight Night. Главным боем турнира выбран поединок двух американцев — Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян сразятся в среднем весе.

Предварительный кард стартуют в 2.00 2 августа (время московское) и включает четыре боя. Основной кард начнется в 4.00 (мск) и в нем — шесть поединков.

Трансляция турнира доступна на UFC Fight Pass. Все шоу можно смотреть в прямом эфире на телеканале UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Вечер единоборств UFC Fight Night Брансон — Шахбазян также известен под названиями UFC Fight Night 173 и UFC on ESPN+ 31. Турнир пройдет на арене американского промоушена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2 августа: расписание турнира и прямая трансляция всех боев