Учитель Забита: «Религия нужна людям, они не могут сами успокоиться и понять. А я могу»

Создатель и директор бойцовской школы «Пять сторон света» Гусейн Магомаев в интервью «СЭ» поделился своим отношением к религии.

«Религия нужна людям. Основной массе людей она необходима просто. Они не понимают, что происходит. Жизнь идет, смерть все ближе, а что там, кто там, кто ответит? Вот религия ответит, снимет с вас волнение, даст успокоение. Разве это плохо? Вы же по-другому сами не сможете этого сделать. А я могу сам. И я думаю, что человек, дружащий со своим разумом и сознанием, — он всегда это сможет сам. Но в любом случае я вижу гораздо больше достоинств в религиях, чем недостатков. Они преуспели во многих вещах в плане успокоения человека. Но, конечно, преуспели и во многих злодеяниях, хотя это уже была политика, государство и так далее.

А так как большинство людей привержено религиям, мы не можем, не имеем права уличать их в том, что они, мол, мракобесы. Нет, так не может быть. Когда так много людей за этим, пусть идут. Я никогда не стоял на стороне атеизма, даже в детстве этого не понимал, хотя тогда это была воинствующая идеология. И религиозным я не был в то время, нам тогда не до этого было. Курили мы, выпивки было сколько угодно. А когда пришла религия, ушел никотин, ушло много чего плохого. Значит, она несет что-то хорошее. И слава Богу. Это дело, которое как минимум нужно уважать. А все остальное — это дело вашего сознания, уровня вашего » , — сказал Магомаев .

Школа «Пять сторон света» была основана Гусейном и Ольгой Магомаевыми в селении Халимбек-аул в 1970-х годах (официальная дата основания — 1996-й год).