Джон Маккарти рассказал, за счет чего Гэтжи может победить Порье

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что, в отличие от первого поединка Джастина Гэтжи (24-4) и Дастина Порье (29-7), Гэтжи не будет рубиться.

«Я думаю, Гэтжи сделает выводы [из первого боя с Порье]. У Гэтжи быстрые и сильные удары ногами, — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Дастин понимает, что Джастин не будет съедать каждый его удар, как это было в первом бою. Гэтжи будет действовать иначе, потому что в первом бою он съедал удары, на нем сказался накопительный урон. Если Гэтжи будет драться так же, как в последнем поединке, он может победить любого. В бою с Физиевым он дрался с головой и даже провел тейкдаун. Фантастика».

Порье и Гэтжи подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

В первом бою Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.