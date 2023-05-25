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Сегодня, 14:40

Джон Маккарти рассказал, за счет чего Гэтжи может победить Порье

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти считает, что, в отличие от первого поединка Джастина Гэтжи (24-4) и Дастина Порье (29-7), Гэтжи не будет рубиться.

«Я думаю, Гэтжи сделает выводы [из первого боя с Порье]. У Гэтжи быстрые и сильные удары ногами, — отметил Маккарти в подкасте Weighing In. — Дастин понимает, что Джастин не будет съедать каждый его удар, как это было в первом бою. Гэтжи будет действовать иначе, потому что в первом бою он съедал удары, на нем сказался накопительный урон. Если Гэтжи будет драться так же, как в последнем поединке, он может победить любого. В бою с Физиевым он дрался с головой и даже провел тейкдаун. Фантастика».

Порье и Гэтжи подерутся на турнире UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

В первом бою Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
ММА
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