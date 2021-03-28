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Уайт прокомментировал выступление Нганну в реванше с Миочичем

08:43
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Президент UFC Дана Уайт высказался о выступлении камерунского бойца Фрэнсиса Нганну во втором поединке со Стипе Миочичем.

«Сегодня он был совершенно другим бойцом. Мы увидело то, чего мы никогда не видели прежде от него: удары в голову, лоу-кики, хороший грэпплинг, защита от тейкдаунов. Он не торопился, и даже после пропущенного удара правой рукой от Стипе... Он дрался идеально», — сказал Уайт на пресс-конференции UFC 260.

Реванш Миочич — Нганну состоялся в главном событии UFC 260, который завершился сегодня в Вегасе. Итогом противостояния стала победа Нганну нокаутом во втором раунде. Теперь камерунец является новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Уже в следующем бою он может встретиться с Джоном Джонсом, который поднимается в весе.

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