Уайт рассказал, кто может заменить Чимаева в бою с Эдвардсом

Глава UFC Дана Уайт заявил о желании организовать претендентский поединок между двумя топовыми полусредневесами — Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.

По словам президента сильнейшего ММА-промоушена мира, Ковингтон может выйти на замену Хамзату Чимаеву, чей бой с Эдвардсом был запланирован на 13 марта. Шведский боец чеченского происхождения снялся с поединка, так как не восстановился после того, как переболел коронавирусом.

«Учитывая то, что с произошло с Хамзатом Чимаевым, сейчас думаем над организацией поединка Колби Ковингтона против Леона Эдвардса. Победитель этого боя встретится с Усманом», — цитирует Уайта MMA Junkie.

«Именно этот бой имеет смысл сейчас организовать, — продолжил Уайт. — Послушайте, Леон принял бой с парнем, занимающим 15-е место в рейтинге, но являющимся монстром. Никто не хочет драться с ним, а он принял этот бой. Однако их поединок отменяется уже во второй раз. И что теперь с этим делать? Мы должны проявить уважение Леону за то, что он продолжает принимать вызовы. Мы устроим ему подходящий бой».

Бой между Эдвардсом и Ковингтоном — бывшим временным обладателем титула в полусреднем весе — может пройти 13 марта, хотя Уайт до конца не уверен в этом.

«Конечно, этот бой может состояться 13 марта, — отметил президент UFC. — Думаю, Колби так или иначе тренировался все время. Думаю, он в форме и готов к бою. Я не знаю. Все это [срыв боя между Чимаевым и Эдвардсом] случилось буквально вчера. Мы все еще разбираемся в ситуации».

Ковингтон занимает вторую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. На его счету 16 побед и 2 поражения в ММА. В своем последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, «Хаос» одержал досрочную победу над экс-чемпионом Тайроном Вудли в пятом раунде.