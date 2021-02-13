Диас разнес Порье за желание провести третий бой с Макгрегором: «Делаешь то, что скажут твои папочки»

Скандально известный боец Нейт Диас прокомментировал планы UFC организовать трилогию между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Не забывай, кто начал это дерьмо. Я — настоящий некоронованный король. Никогда не пользовался правом на реванш. Дастин, ты делаешь то, что тебе скажут твои папочки, маленькая с***а», — написал Диас в своем Instagram.

Реванш Макгрегора и Порье состоялся 23 января в Абу-Даби в главном событии шоу UFC 257. Американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

Диас, тем временем, в последние дни активно продвигал идею проведения встречи с Порье, бой с которым должен был состояться еще в 2018 году на турнире UFC 230 в Нью-Йорке.

(Илья Андреев)