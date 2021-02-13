Диас разнес Порье за желание провести третий бой с Макгрегором: «Делаешь то, что скажут твои папочки»
11:09
Скандально известный боец Нейт Диас прокомментировал планы UFC организовать трилогию между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
«Не забывай, кто начал это дерьмо. Я — настоящий некоронованный король. Никогда не пользовался правом на реванш. Дастин, ты делаешь то, что тебе скажут твои папочки, маленькая с***а», — написал Диас в своем Instagram.
Реванш Макгрегора и Порье состоялся 23 января в Абу-Даби в главном событии шоу UFC 257. Американец нокаутировал ирландца во втором раунде.
Диас, тем временем, в последние дни активно продвигал идею проведения встречи с Порье, бой с которым должен был состояться еще в 2018 году на турнире UFC 230 в Нью-Йорке.
(Илья Андреев)
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