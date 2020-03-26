«У тебя совесть есть?» Емельяненко считает, что Шлеменко запросил слишком большую сумму за бой

Российский боец ММА Александр Емельяненко (38 лет, 28-7-1) выложил новое видео в своем Instagram. Он упрекнул Александра Шлеменко (35 лет, 59-13) в том, что он запросил большую сумму денег за бой. Ранее Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок, тот заявил, что готов, но по правилам ММА.

— Шлеменко, а еще ты говоришь, что ты не бздило! — сказал Емельяненко. — Конкретное ты бздило! Мне стало известно, какую сумму ты запросил за бой со мной. Ты за всю историю смешанных единоборств, пока выступаешь в них, столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю, надевай перчатки, давай подеремся!"