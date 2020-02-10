Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о сложных отношениях с братом, Федором Емельяненко.

— Пробовал тысячу раз пойти навстречу, — сказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу ACA MMA. И звонил, и говорил, и слушал... Я не понимаю этого человека, будто я полжизни у него забрал. Просто ядом дышит. Не хочет даже элементарно сесть и поговорить со мной. У него вся жизнь строится на претензиях ко мне: «А ты такой, а ты то...» — Да я за него могу еще больше рассказать. Только я молчу, а его периодически прорывает.