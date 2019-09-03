У Хабиба нет проблем со сгонкой веса перед боем с Порье

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов не имеет проблем со сгонкой веса перед боем с американцем Дастином Порье, сообщает ТАСС. В команде отметили, что сгонка идет по графику.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Для Хабиба это первый поединок с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.