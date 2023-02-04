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Сегодня, 02:30

Тюлюлин: «Надеюсь, Федор победит Бейдера нокаутом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Денис Тюлюлин поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко против Райана Бейдера.

«Я очень волнуюсь. Надеюсь, Федор победит нокаутом и спокойно завершит карьеру. При этом я не из тех, кто считает, он должен заканчивать. Он должен драться, пока ему по кайфу. Проиграл или выиграл — это спорт. Боец может десять тысяч раз выиграть, а потом к нему подберут ключик, тактику, он постареет, не выспится, понос у него будет — да все, что угодно. Федор — легенда и может драться, сколько хочет. Но раз сказал, что уходит, то хочется, чтобы он победил и завершил карьеру со спокойной душой, а не на печальной ноте», — цитирует «РБ Спорт» Тюлюлина.

Бой Федор — Бейдер состоится в ночь с 4 на 5 февраля на турнире Bellator 290. На кону будет стоять чемпионский пояс в тяжелом весе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boets-ufc-denis-tyulyulin-nadeyus-fedor-pobedit-bejdera-nokautom-i-spokojno-zavershit-kar-eru/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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