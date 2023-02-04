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Сегодня, 01:55

Тюлюлин: «Надеюсь, Толя успокоит Эблина на канвас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Денис Тюлюлин поделился ожиданиями от предстоящего боя между Анатолием Токовым и Джонни Эблином на турнире Bellator 290.

«Кроме Федора еще дерутся Толян Токов и Никита Михайлов. Пожелаем им удачи — они тигры. Пусть выступят хорошо и зрелищно. Особенно Токов, у которого серьезный соперник. Мне этот тип не нравится. Надеюсь, Толя успокоит его на канвас», — цитирует «РБ Спорт» Тюлюлина.

Эблин является действующим чемпионом Bellator в среднем весе, на его счету 12 побед в 12 боях за карьеру. У Токова 31 победа и 2 поражения.

Турнир Bellator 290 пройдет в Калифорнии в ночь с 4 на 5 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boets-ufc-denis-tyulyulin-mne-ne-nravitsya-sopernik-tokova-nadeyus-tolya-ego-uspokoit/
Анатолий Токов
ММА
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