Тюлюлин: «Надеюсь, Толя успокоит Эблина на канвас»

Боец UFC Денис Тюлюлин поделился ожиданиями от предстоящего боя между Анатолием Токовым и Джонни Эблином на турнире Bellator 290.

«Кроме Федора еще дерутся Толян Токов и Никита Михайлов. Пожелаем им удачи — они тигры. Пусть выступят хорошо и зрелищно. Особенно Токов, у которого серьезный соперник. Мне этот тип не нравится. Надеюсь, Толя успокоит его на канвас», — цитирует «РБ Спорт» Тюлюлина.

Эблин является действующим чемпионом Bellator в среднем весе, на его счету 12 побед в 12 боях за карьеру. У Токова 31 победа и 2 поражения.

Турнир Bellator 290 пройдет в Калифорнии в ночь с 4 на 5 февраля.