«Ты придумываешь травму». Бойцы АСА поругались из-за даты боя

Российский боец Юсуф Раисов обвинил потенциального соперника Артема Резникова из Казахстана в том, что тот притворился травмированным.

В марте 28-летний Резников (21-6) вызвал на бой 24-летнего Раисова (16-1). Резников занимает шестое место в рейтинге легковесов АСА, а Раисов — второе.

— Где все болельщики, которые хотели видеть мой бой против Резникова, — написал Раисов в сториз в Instagram. — Которые так часто мне писали «прими бой» после слов Артема. Я попросил у лиги АСА этот бой на начало августа, все согласны — кроме Артема. Травма Резникова не подтвердилась, теперь человек, который в интервью говорил «готов драться хоть сейчас», просит три месяца подготовки вместо стандартных двух. Два месяца вполне достаточно, чтобы прийти в 100-процентную форму. Если, конечно, боец уверен в своих навыках! Артем, подпиши контракт на август, выйдем и покажем, кто лучше!!!

Резников ответил Раисову, заявив, что действительно травмирован, а также сообщив, что лига предложила ему провести бой с Раисовым 8 сентября.

— Юсуф, я не знаю, кто что сказал! — написал Резников в сториз instagram. — Травма на фото! (Боец приложил фото выписки из клиники. — Прим. «СЭ») Я лечусь! Все, кто меня знает, знает, что у меня травма. Мне позвонили и сказали, что бой 8 сентября! Я ответил, что готов! Ты хочешь, чтобы я был не в форме и бился неготовый? Тем самым ищешь больше преимуществ для победы! 8 сентября я выйду, и посмотрим, кто какого уровня!

Также казахстанский боец записал видеообращение, в котором обвинил Раисова в хитрости. По его словам, его противник настаивает на поединке в августе, чтобы у Резникова было меньше времени на подготовку. Также Резников сообщил, что у него были выявлены две грыжи. «Я не могу тренироваться», — сказал он.

Раисов не оставил без внимания ответ Резникова и сделал новый пост.

— Вчера руководству АСА позвонил менеджер Резникова и сказал, что травма не подтвердилась и ему нужно больше времени на подготовку, — подчеркнул он. — Теперь что придумаешь! Запомни, мы никогда не хитрим! Мы берем бой, выходим и бьемся! Хитришь ты, стараясь придумать травму. Просто ты забыл, что твой менеджер вчера сказал! Вчера менеджер Резникова позвонил Асланбеку Бадаеву (матчмейкер АСА. — Прим. «СЭ»). и сказал: «Травма не подтвердилась, нам просто нужно время на подготовку». Зачем тогда говорить, что есть травма. Или ты не общаешься со своим руководством! Слово «хитрить» будешь использовать к себе! Мы говорим прямо и делаем все, опираясь на мужество и честь! Я не верю твоим словам и потому говорю — выходи на бой! Или просто скажи: «Мне нужно время, потому что не уверен, что прохода и залеживания хватит для победы в этом бою». Мы пахали весь месяц Рамадан в условиях изоляции! Выходи и бейся! Ведь ты бросал вызов, если говорить о мужестве. Если даже у тебя была бы травма, ты должен выйти и биться после своих слов!

Резников снова ответил российскому бойцу — в сториз Instagram.

— Ребят, даты не было никакой! Было предложение провести бой 8 августа, я попросил лигу чуть позже, так как травма. Лига согласилась. Предложили 8 сентября. Ладно если была бы какая-то дата уже определена, и я бы просил другую. Но мы бойцы, мы вправе говорить, когда нам удобно биться! Всего на один месяц позже бой! Лига приняла во внимание мою травму! Но Юсуфу, видимо, не понравилось, что подстраиваются не под него. Не на ту дату, которая удобно ему. Либо просто хочет, чтобы я не на 100 процентов был готов к бою!