"Ты на половине тренировок не был. Не тупой вроде". Хабиб отчитал молодого бойца за пропуски тренировок

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посоветовал молодым спортсменам регулярно посещать и выкладываться на тренировках.

Больше всего от Нурмагомедова досталось одному из бойцов, позволившему себе пропустить большую часть тренировок.

- На половине тренировок не был, а еще говоришь, что хочешь тренироваться, выступать, - сказал чемпион UFC бойцу. - Тебе 22, уже надо выступать. Ты должен определиться, чем ты вообще занимаешься, боец ты или работаешь где-то. Что ты вообще делаешь? Ты должен выступать каждые три месяца. В 22 года я провел 15 боев, я ездил по два дня на автобусе на соревнования. Борьба есть, бить ты умеешь. Не тупой вроде. Или тупой, может, я не знаю.

Соответствующим видеороликом Нурмагомедов поделился на своем ютуб-канале. 30-летний российский боец ММА проведет защиту чемпионского титула UFC в Абу-Даби 7 сентября в бое против Дастина Порье.