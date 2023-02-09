Магомедов: «Хабиб мог по шее дать, а Махачев всегда был тихий и добрый»

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов рассказал о дружбе Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, с которыми он тренировался в детстве в одном зале.

«Они с детства дружили, практически каждый день были вместе. Но это не означает, что они только дружили друг с другом. В зале практически все между собой дружили. На фоне всех ребят Ислам был очень добродушным, порядочным и воспитанным. Этим он брал всех. Его невозможно было не уважать или плохо к нему относиться. Он был вежливым человеком, который всегда уважал старших. Я даже не знаю, как у него могут быть хейтеры. Хабиб и Ислам дружили тогда и будут дружить всю жизнь. У них именно братская дружба. Не ради спортивных достижений, не потому что Хабибу нужен был сильный спарринг-партнер и не потому, что Махачев хотел вырасти за счет Нурмагомедова. Они бы продолжали дружить, даже если бы не было никаких спортивных результатов. По характеру они разные. Хабиб сам говорил, что у него в жизни было много разборок. Про Ислама я такого сказать не могу. Махачев — тихий, спокойной и добрый. Хабиб же мог наказать, по шее дать тому, кто провинился. Ислам — другой», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

12 февраля в рамках UFC 284 Исламу Махачеву предстоит защита титула UFC против австралийца Алекса Волкановски. В своем последнем поединке Махачев победил Чарльза Оливейру сабмишеном во втором раунде. В свою очередь, в рамках турнира UFC 273 Волкановски техническим нокаутом в четвертом раунде победил «Корейского Зомби».