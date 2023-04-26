Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:53

Туйнов назвал топ-5 сильнейших ударников в MMA

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, кого считает сильнейшим ударником в MMA.

«Выбор очень большой. Думаю, в пятерку входит Макс Холлоуэй. Все свои поединки он старается проводить в стойке и первым из бойцов UFC преодолел планку в 3000 нанесенных ударов. Отметил бы и Александра Волкановски, который всегда рад зарубиться. Нельзя не назвать и Джона Джонса — одного из величайших спортсменов в истории MMA. Думаю, его можно поставить на первое место. Всегда великолепно контролирует дистанцию, исполняет нестандартные элементы. Хочу включить в топ-5 Ислама Махачева. Также одним из самых зрелищных весовых категорий является полусредняя, где выступает Хамзат Чимаев. При этом он готов биться и в 84 кг, ранее уже бросал вызов тому же Перейре», — приводит RT слова Туйнова.

Ранее кикбоксер объяснил, почему хочет выступать в профессиональном боксе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1141086-kikbokser-tuinov-imena-udarniki-mma
ММА
0
Читайте также
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пэдди Пимблетт раскритиковал Bellator и PFL: «Никто не мечтает там драться»
Новости
RSS RSS
Все новости