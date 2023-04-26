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Сегодня, 17:12

Туйнов рассказал, что хочет завоевать титул чемпиона Европы в профессиональном боксе

Алина Савинова
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Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал, почему хочет выступать в профессиональном боксе.

«Спорт — моя жизнь, кикбоксинг — любимый вид. Но чтобы делать его более популярным, придавать ему больше веса, нужно доказывать свою состоятельность везде. Хочу стать тем, кто будет популяризировать его. За боксом следит огромная аудитория. И добиваясь успехов здесь, я смогу помогать развиваться своему любимому единоборству. Сейчас бокс — приоритет для меня. Хочу завоевать титул чемпиона Европы по одной из престижных версий, двигаться к мировым титулам, развиваться в профессиональном плане. При этом не собираюсь отказываться от кикбоксинга. По-прежнему хочу стать 15-кратным триумфатором первенств планеты», — приводит RT слова Туйнова.

25-летний россиянин провел 52 боев в кикбоксинге, в 47 из которых одержал победы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1141079-tuinov-titul-chempion-evropa-boks
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