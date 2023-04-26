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Сегодня, 16:09

Пэдди Пимблетт раскритиковал Bellator и PFL: «Никто не мечтает там драться»

Давид Хачатрян
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28-летний британский боец Пэдди Пимблетт (20-3) уверен, что если у бойца есть мечта, то она наверняка не связана с лигами Bellator и PFL.

«Я собирался уйти из ММА в 18 лет при счете 4-1, потому что мне платили недостаточно, — отметил британец в интервью Severe MMA. — За бой мне платили около 620 долларов, что-то вроде этого. Этого было недостаточно.
Я могу понять многих бойцов, которые сейчас идут в PFL и Bellator, но если у тебя есть мечта, то ты хочешь быть в UFC. Я думаю, что мечта 99 из 100 бойцов ММА — это попасть в UFC. Никто не встает утром и не говорит: «А, я хочу драться в Bellator, приятель». Единственная причина, по которой люди идут в PFL, — это попытка выиграть миллион долларов за более легкие бои».

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

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