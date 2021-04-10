Турнир AMC Fight Nights перенесен на 11 апреля

Юбилейный турнир российской организации AMC Fight Nights пройдет без зрителей в Москве на сутки позже запланированной даты.

Турнир должен был состояться в субботу, 10 апреля, в Москве, но был отменен за несколько часов до начала. Теперь турнир перенесен на 11 апреля.

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил перенос турнира.

«Плохие новости для тех, кто собирался посетить «ВТБ-Арену» для просмотра турнира AMC Fight Night 100. Турнир перенесен на завтра, он состоится без зрителей — это связано с определенными ограничениями, которые на нас накладывают Роспотребнадзор и прочие органы. Ничего не поделаешь. Конечно, зрители — это главные люди, но хорошо, что удалось сохранить возможность для атлетов выступить. Вернемся сильнее», — заявил Гаджиев в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Главным событием AMC Fight Nights 100 станет титульный бой в полусреднем весе между россиянином Дмитрием Бикревым и представителем Казахстана Гойти Дазаевым.