Макгрегор пообещал сделать Порье ринопластику

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал очередной прогноз на третий поединок с американцем Дастином Порье. По мнению ирландца, ему понадобится четыре раунда для победы.

«Прогноз. В третьем поединке я выиграю благодаря фронт-кику в нос. В четвертом раунде его нос нужно подправить. Сделаю ему ринопластику», — написал Макгрегор в Instagarm.

Напомним, что бой пройдет 10 июля. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.