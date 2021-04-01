Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что турнир ACA 123 пройдет 28 мая в Москве на «ЦСКА Арена».

«Сейчас мы планируем допуск 50 процентов зрителей. Но, возможно, к концу мая будут сняты ограничения по допуску зрителей на спортивные мероприятия и трибуны полностью откроются для болельщиков», — заявил Яценко.

Последний турнир АСА состоялся 26 марта в Санкт-Петербурге. В главном поединке мероприятия россиянин Магомед Бибулатов одержал победу над бразильцем Даниэлем де Алмейдой.