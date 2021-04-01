Бой Берхамова в Bellator отменен, он не вошел в лимит весовой категории

Российский боец Мухамед Берхамов не вошел в лимит весовой категории, сообщает ТАСС 1 апреля. Его дебютный бой в Bellator был отменен.

«Берхамов не вошел в лимит весовой категории. Его бой отменен», — заявил представитель Bellator.

27-летний Берхамов 2 апреля в США должен был провести поединок против американца Эрмана Террадо в весовой категории до 77,1 кг