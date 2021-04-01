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Бой Берхамова в Bellator отменен, он не вошел в лимит весовой категории

21:30

Российский боец Мухамед Берхамов не вошел в лимит весовой категории, сообщает ТАСС 1 апреля. Его дебютный бой в Bellator был отменен.

«Берхамов не вошел в лимит весовой категории. Его бой отменен», — заявил представитель Bellator.

27-летний Берхамов 2 апреля в США должен был провести поединок против американца Эрмана Террадо в весовой категории до 77,1 кг

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11054007

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