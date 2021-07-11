Туиваса нокаутировал Харди на UFC 264

Австралийский тяжеловес Тай Туиваса нокаутировал в первом раунде экс-игрока в американский футбол Грега Харди на UFC 264.

28-летний Туиваса одержал свою 12-ю победу в ММА. Также у него 3 поражения. 32-летний Харди одержал 7 победи при 3 поражениях 3.

Напомним, что американец в ноябре 2019-го проиграл россиянину Александру Волкову, после чего одержал две победы. В декабре 2020-го потерпел поражение техническим нокаутом от поляка Марчина Тыбуры.