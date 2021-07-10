Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли в интервью «СЭ» рассказал, что считает своей духовной опорой.

— Что бы назвали своей духовной опорой в жизни? Для кого-то это религия, для кого-то семья или искусство.

— Хороший вопрос, даже не знаю, как на него ответить...Я бы назвал моей духовной опорой ледяные ванны. Я принимаю их каждый вечер, у меня дома есть прекрасная ледяная ванна-бак. Ледяная вода проникает в мое дыхание, в самое отдаленное пространство моего сознания. Я бы назвал эту процедуру моей религией, холод сильно подкрепляет мой дух, эти трехминутные приемы ванны очищают меня, здорово настраивают.

В ночь на 11 июля О'Мэлли подерется с Крисом Моутиньо в главном карде UFC 264.