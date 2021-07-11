Александр Волков договорился с UFC о следующем бое

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, что скоро подпишет контракт на новый бой.

«На ранчо все тихо. Взял небольшой отпуск, чтобы набраться сил и отвлечься от тренировок. Долго расслабляться не буду, совсем скоро опять в дело. Соперник и дата уже есть. Жду, когда почтовые голуби донесут контракт до нашей деревни!» — написал Волков в Instagram.

26 июня 32-летний россиянин проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану в главном событии UFC Fight Night 190.