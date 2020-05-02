Три улицы в родовом селении Хабиба назвали в честь бойцов ММА

Три улицы в родовом селении чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Сильди (Цумадинский район Дагестана) — назвали в честь бойцов ММА, рассказал «СЭ» родственник Хабиба боец лиги АСА Магомедрасул Хасбулаев.

Улицы названы в честь Нурмагомедова, Шамиля Завурова и Хасбулаева. Завуров и Хасбулаев — четвероюродные братья чемпиона UFC.

— Мой отец — троюродный брат его (Хабиба) мамы, — отметил Хасбулаев.

По словам бойца, решение о наименовании улиц в честь бойцов принял глава местной администрации.

— Там сделали всего три улицы, село-то небольшое, — отметил Хасбулаев. — Посередине есть большая улица, ее в честь Хабиба Нурмагомедова назвали. Ту, что пониже, назвали в честь меня, а ту, что выше — в честь Шамиля Заурова.

— Есть еще какие-то улицы, названные в честь кого-то известного?

— В данный момент — нет. Есть безымянные улицы. В ближайшем будущем, может, появятся известные бойцы или просто известные люди. (Илья Андреев)