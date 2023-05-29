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Тренер О'Мэлли: «Если Шон попадал по Яну, то Стерлингу он потушит свет»

Давид Хачатрян
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Тренер второго номера рейтинга UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (16-1) Тим Уэлч заявил, что задача О'Мэлли на бой с Алджамейном Стерлингом (23-3) — это найти возможность нокаутировать чемпиона.

«У «Сахарка» отличная реакция, и если ты допустишь ошибку при ударе... пересмотрите бой с Петром Яном. Ян держал высокую защиту и резко бил, но Шон все равно смог попасть по его подбородку и свалить на канвас. Шон сломает Стерлинга, заставит его потерять равновесие и потушит ему свет», — сказал Уэлч на The MMA Hour.

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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